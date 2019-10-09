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  • Son Güncelleme: 09.10.2019 17:00

Çavuşoğlu'ndan harekat açıklaması: bizi oyalayınca harekete geçtik!

Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu sürecin 'nin bizi bir oyalama süreci olduğunu görünce harekete geçtik"  ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı: ABD bizi oyalayınca...

'de Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu sürecin 'nin bizi bir oyalama süreci olduğunu görünce harekete geçtik" dedi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Cezayir'de mevkidaşı Sabri Bukadum ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriye'nin kuzeydoğusunda maalesef bir terör yapılanması var. Bu bize yönelik çok ciddi bir tehdit ve ABD'nin kendilerine verdiği silahları biz 'de yakalıyoruz, çünkü ile buradaki yapılanmaların hiçbir farkı yok. Bu terör örgütü şu anda bulunduğu bölgedeki insanlara da büyük bir zulüm içinde ve 300 binden fazla Suriyeli Kürdü de kendilerini desteklemedikleri için sürgüne gönderdiler, Türkiye'de yaşıyorlar. Ama bu bölücü bir terör örgütüdür. Esas amacı Suriye'yi bölmektir ki biz Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünü birlikte destekliyoruz" diye konuştu.
ABD'nin tutumuna da değinen Çavuşoğlu, "Tüm bu sebeplerden dolayı biz buraya bir harekatı başlatma kararı almıştık. ABD Başkanı buradan çekileceklerini ve burada bir güvenli bölgeyi de birlikte oluşturmak istediklerini söyleyince, ABD ile güvenli bölge konusunda bir müzakere başlattık. Bu sürecin sadece bizi bir oyalama, ABD'nin bizi bir oyalama süreci olduğunu görünce de Cumhurbaşkanı , Trump'a bizzat kendisi 'Artık sizinle müzakerelerimizde bir netice alamayacağız, siz bunlara destek vermeye devam ediyorsunuz dolayısıyla biz kendi başımıza bu harekatı başlatacağız' dedi" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti: "Bu, her şeyden önce bizim Birleşmiş Milletler () Şartı'ndan ve BM Güvenlik Konseyi kararlarından ve uluslararası hukuktan kaynaklanan bir hakkımızdır. Harekatımızı, operasyonumuzu da bu çerçevede gerçekleştireceğiz. Yine uluslararası hukuk çerçevesinde gerek askerlerimiz gerek biz olarak, BM dahil ve ilgili ülkelere, Suriye dahil bildirimlerde bulunacağız. Bu harekat bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli bir harekat olacak. Ayrıca Türkiye ve bölgedeki göçmenlerin de gönüllü bir şekilde bu bölgeye dönmesi de mümkün olacak. Bizim tek hedefimiz buradaki teröristler. Bu şekilde de Suriye'nin sınır bütünlüğüne de önemli bir katkıda bulunacağız."

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