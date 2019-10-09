Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 09.10.2019 19:33
  • Son Güncelleme: 09.10.2019 22:57

Bozkurt'ta ! 9 Ekim'de nerelerde deprem oldu?

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre 'nin Bozkurt ilçesinde saat 19.22'de 3.9 şiddetinde bir meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

O ilimizde korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.22'de 'nin Bozkurt ilçesinde 3.9 büyüklüğünde kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 8.6 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.10.09 19:22:28 37.8963 29.5550 7.0 -.- 3.8 3.8 BAKLANKUYUCAK-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.10.09 18:45:09 39.7348 39.1322 14.8 -.- 2.3 -.- CEVIZLIK-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2019.10.09 18:26:14 38.5930 33.5643 5.0 -.- 1.9 -.- ALTINKAYA-(AKSARAY) İlksel
2019.10.09 17:54:48 38.8837 27.0238 5.2 -.- 1.7 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.09 17:45:12 37.8393 28.9570 0.0 -.- 2.0 -.- ALTINTEPE-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2019.10.09 17:39:13 36.0153 29.7750 24.0 -.- 3.0 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2019.10.09 17:31:21 40.8982 28.2030 5.1 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.10.09 17:28:51 38.8922 27.0945 5.4 -.- 1.7 -.- BAHCEDERE-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2019.10.09 17:04:18 37.8583 28.9678 0.0 -.- 2.0 -.- BEYLERBEYI-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2019.10.09 16:37:45 38.8642 27.0133 8.2 -.- 3.6 3.5 CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2019.10.09 16:30:11 37.8255 28.9188 12.7 -.- 2.1 -.- BEKIRLER-BABADAG (DENIZLI) İlksel
2019.10.09 16:09:18 39.1543 27.6352 0.0 -.- 1.8 -.- SARIKAYA-SOMA (MANISA) İlksel
2019.10.09 15:37:54 38.6523 26.6257 16.7 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.09 13:06:09 39.2860 27.7372 0.0 -.- 1.4 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriDenizli Bozkurt'ta deprem! 9 Ekim'de nerelerde deprem oldu?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri