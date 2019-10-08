Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 08.10.2019 20:47
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 20:47

harekete geçti | Fırat’ın doğusuna sevkiyat

Suriye Geçici Hükümetine bağlı , kentinden hareket ederek Fırat Nehri’nin doğusuna yöneliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteklediği Suriye Milli Ordusu’na bağlı yüzlerce güç, 15 araçlık konvoyla ’dan hareket etti. El Bab’dan çıkan Suriye Milli Ordusu güçleri, Cerablus kentini geçerek Fırat’ın doğusuna doğru hareket etti. Fırat’ın doğusunda yapılacak olası operasyonda görev almak için yola çıkan güçler, ’den gelecek emri bekliyor.


Türkiye, Fırat nehrinin doğusundaki YPG/PKK hedeflerine yönelik askeri harekat hazırlıklarını tamamlarken, Suriye Milli Ordusu (SMO) da güvenlik tedbirleri alıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSuriye Milli Ordusu harekete geçti | Fırat’ın doğusuna sevkiyat
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri