Trump’ın hesabı tutmadı! ABD medyası şaşkın! Türkiye’yi ekonomiyle tehdit etmişti ama…

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'ye yönelik askeri harekat çalışmaları devam ediyor. Operasyonun başlaması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, harekat öncesi Türkiye'yi küstahça tehdit etmişti.

DOLARDAKİ YÜKSELİŞ

Amerika'nın istemediği bir durumun oluşması durumunda Türk ekonomisini mahvedeceğini söyleyen Trump, piyasada ciddiye alınmadı. Öyle ki; dolar 5,70'ten 5,84'e kadar yükseldikten sonra düşüşe geçti ve 5,78 seviyelerine kadar indi.

Tehditler sonrası Türk piyasalarının verdiği sınırlı tepki, Amerikan medyasının da dikkatinden kaçmadı.

PİYASALAR ÖNEMSEMEDİ

Ülkede yayın yapan gazeteler; Türk piyasalarının artık Trump'ın tehditlerini ciddiye almadığını yazdı.

Türkiye'deki ekonomistler de aynı görüşte. ABD'nin tehditlerinin piyasalar üzerinden sınırlı kalarak kısa süreli bir etki yaptığını belirten ekonomistler, Türkiye'nin tansiyonu yükseltecek bir açıklamaya imza atmamasıyla ortamı rahatlattığını belirtiyor.

YABANCI YATIRIMCI BORSADA 8 AYIN EN GÜÇLÜ ALIMINI YAPTI!

311 MİLYON DOLARLIK ALIM

Öte yandan bugün Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda eylül ayında net 311 milyon dolarlık alış yapan yabancı yatırımcı, böylece ocak ayından bu yana en güçlü performansını sergiledi.

BİM Mağazalar, 80,1 milyon dolarla eylülde yabancı yatırımcıların en fazla tercih ettiği hisse senedi oldu. Yabancı yatırımcıların en fazla satış yaptıkları pay piyasaları sıralamasında ise Pegasus, 38,3 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

TRUMP TÜRK EKONOMİSİNE SALDIRDIĞINI İTİRAF ETTİ

Türkiye ekonomisinde yaşanan sorunlar konusunda kamuoyunda farklı farklı değerlendirmeler yapılsa da, genel intiba, ekonomiye dışarıdan bir saldırı olduğu yönündeydi.

Trump, dün akşam saatlerinde attığı tweetle bunu birinci ağızdan teyit etmiş oldu. Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunan Trump, "Türkiye, benim derin ve eşsiz anlayışıma göre, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim (Bunu daha önce yaptım)" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN TÜRK EKONOMİSİNE BİR TEHDİT DAHA

ABD Başkanı Trump bugün attığı tweetle Türk ekonomisini yine tedhit etti. Trump attığı twette "Türkiye'nin gireceği gereksiz bir çatışma ekonomileri ve kırılgan para birimleri için yıkıcı olur. Kürtlere mali yardım ve silah yardımı yapıyoruz!" ifadelerini kullandı.