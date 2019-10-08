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  • Son Güncelleme: 08.10.2019 13:24

Fırat'ın doğusunda büyük panik! Kamyonlar birbiri ardında geldi

'nin 'ye yapacağı nedeniyle terör örgütü /'lı teröristler büyük panik yaşamaya başladı. Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn'daki teröristlerin hazırlıkları görüntülendi.

Fırat'ın doğusunda büyük panik! Kamyonlar birbiri ardında geldi

Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenecek olası bir harekat öncesi, D'nin 'de terörle mücadele bahanesiyle desteklediği terör örgütü /'da panik hakim olduğu gözlendi.

Sınırın sıfır noktasında bulunan Ceylanpınar ilçesindeki sınır hattından görülebilen örgüt mensuplarının çalışmaları, AA ekiplerince görüntülendi.

Sınır hattında bulunan bazı evlerin damlarını ve camlarını brandalarla kapatan teröristlerin, ağaçlık alanların çevresini de branda ve bez parçalarıyla kapatarak mevzi hazırladığı görüldü.

Sınıra çok yakın bölgeleri de çadır şeklinde bezlerle kapatarak mevzi oluşturan terör örgütü mensuplarının iş makineleriyle çalışmalar yaptığı öğrenildi.

Rasulayn kent merkezinden çıkan bazı kamyonların sınır hattına hafriyat getirip boşaltmaları da kameralara yansıdı.

Hareketliliğin yaşandığı sınır hattında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlı araçlar da devriye faaliyetini sürdürüyor.

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