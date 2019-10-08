İYİ Parti'ye icra şoku!

Yerel seçimlere büyük bir umula giren İYİ Parti, borç batağından çıkamıyor. Neredeyse bütün teşkilatları borçlu durumda olan İYİ Parti'ye Erzurum'dan icra şoku geldi.

Yerel seçimlerde il belediyesi alamayan İYİ Parti teşkilatlarının borç batağında olduğu öğrenildi. Son haber ise Erzurum'dan geldi. İYİ Parti Erzurum İl Başkanlığı icralık oldu.

İYİ Parti Erzurum İl Başkanlığı'nın yerel seçimlerde gerçekleştirdiği reklam kampanyalarında sahadaki çalışmalarla ilgili ücretlerin ilgili firmalara ödenmediği ve icranın da bu nedenden ötürü kaynaklandığı belirtildi.

Erzurum 4. İcra Müdürlüğü'ne yansıyan olayda ilgili firmanın alacağı olan 47 milyar 506 TL'nin ödenmediği gerekçesiyle İYİ Parti Erzurum İl Başkanlığı'nın icraya verildiği belirlendi.

Kentte şok etkisi yaratan söz konusu bu durum sonrası gözler her fırsatta devletin kurumlarını suçlayan İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli'ye çevrildi. Parlamenter Cinisli en son düzenlediği toplantıda ekonominin battığını ifade ederek, ilkeli siyaset ve iktisadi yönetim konularına vurgu yapmıştı.