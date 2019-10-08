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  • Son Güncelleme: 08.10.2019 10:36

'ya ağır darbe!

, terörle mücadele kapsamında Hakurk ve Haftanin'e yapılan hava harekatında 9 terörist öldürüldüğünü açıkladı.

PKK'ya ağır darbe!

Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın () koordineli çalışması sonucu 'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla bölgede tespit edilen bölücü örgüt mensubu 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Hiçbir şehidimizin ve gazimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" ifadelerine yer verildi.

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