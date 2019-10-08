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  • 08.10.2019 13:42
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 13:42

'de kritik gün! ve sinin süresi uzatılıyor

Sınır ötesinden Türkiye'ye gelebilecek tehditlerle karşı uzatılması planlanan , bugün 'te görüşülecek. Saat 15.00'te başlayacak görüşmelerin ardından, mevcut sınır ötesi tezkeresinin süresi 30 Ekim 2019'dan itibaren 1 yıl daha uzatılacak.

TBMM'de kritik gün! Suriye ve Irak tezkeresinin süresi uzatılıyor

Cumhurbaşkanlığı sinin gerekçesinde, Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketlerin, terör tehdidinin devam ettiği belirtildi.

Türkiye'nin, ve 'den gelebilecek saldırılara karşı çıkarlarını korumak zorunda olduğu vurgulandı.

Saat 15.00'te başlayacak görüşmelerin ardından, mevcut sınır ötesi tezkeresinin süresi 30 Ekim 2019'dan itibaren 1 yıl daha uzatılacak.

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