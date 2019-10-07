Mersin'de önceki gün yaşanan ve büyük tepki çeken Ürdünlü çocuğun tokatlanmasına dair soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Görüntülerdeki zanlı N.K, gözaltına alındıktan sonra tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'konutunu terk etmeme' şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı zanlı için verilen ev haspi kararına itiraz etti. İlgili Sulh Ceza hakimliği bu itirazı değerlendirerek şahıs hakkında "tutuklama" kararı verdi.

'Ev hapsi'nde bulunan şüphelinin, bu karar sonrası tutuklanacağı öğrenildi.

MERSİN'DE 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ACIMASIZ TOKAT

Sosyal medyada hızla yayılan olay şöyle gerçekleşti: Mersin'de çocuklar arasında çıkan tartışma sonrası olaya müdahil olan bir şahıs, Ürdünlü çocuk ve annesine yönelik ırkçı saldırıda bulundu. Aldığı darbeyle küçük çocuk yere serilirken, saldırgan daha sonra anneye de hakaret ederek saldırdı.

Edinilen bilgilere göre, iki çocuk arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası iki aile arasında tartışmaya ilişkin diyalog yaşanırken, ailelerin bulunduğu yere gelen bir şahıs, sormadan, dinlemeden direkt küçük çocuğa şiddetli bir şekilde vurdu.

Çocuk aldığı şiddetli darbe sonrası yere serilirken, saldırgan daha sonra çocuğun annesine bağırdı, hakaret etti ve fiili müdahalede bulundu.

Saldırı görüntülerinin sosyal medyaya yansıması sonucu kullanıcılar, "Bu şiddetteki bir tokat çocuğu öldürebilirdi" şeklinde tepki göstererek, Ürdünlü aileye yapılan ırkçı saldırıyı kınadı.

Suriyeli 9 yaşındaki Vali'nin intiharı sonrasında yaşanan olay sosyal medyadaki tepkinin de giderek yükselmesine neden oldu.