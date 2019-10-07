Türkiye Suriye operasyonu için düğmeye bastı! YPG yine çocukları kalkan yaptı!

Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusuna girmek için gün sayması üzerine terör örgütü YPG paniğe kapıldı.

ABD'nin terörle mücadele bahanesiyle desteklediği YPG/PKK, Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO)Fırat'ın doğusunda olası askeri operasyonuna karşı harekete geçti.

ÇOCUKLAR KARA PROPAGANDA MALZEMESİ OLARAK KULLANILACAK

Terör örgütü YPG/PKK zorla silah altına aldığı bir grup Arap kökenli savaşçıyı gece geç saatlerde işgal altında tuttuğu Fırat'ın doğusundaki sınıra yakın Tel Abyad ve Ras'ül Ayn bölgelerine yerleştirdi. Ayrıca örgütün yaşı küçük çocuk teröristleri de ön saflara sürmek için hazırladığı belirtiliyor.

Çocukları Afrin'de olduğu gibi yine en ön cephede kalkan yapmak isteyen vicdansız teröristler, operasyonda ölmelerini istediği çocukları kara propaganda malzemesi olarak kullanacak.

Ölmeleri muhtemel çocuklar örgüt tarafından "Türkiye sivilleri öldürüyor" yalanıyla dünyaya servis edilecek ve Batılılardan destek istenecek.

MÜHİMMAT DA YIĞDI

YPG/PKK, Tel Abyad ve Ras'ül Ayn bölgelerine iki askeri araç konvoyuyla keskin nişancılar ve el yapımı patlayıcı ekiplerinden (EYP) oluşan destek gücü sevk etti. Araçlar bölgeye askeri mühimmat da götürdü.

Birinci konvoy Rakka ilinin kuzeyindeki ABD'nin en büyük askeri üslerden Çelebiyye'den, ikinci konvoy da Haseke ve Kamişli bölgelerinden hareket etti. Aynı zamanda Türkiye-Suriye sınır hattı boyunca ABD'ye ait savaş uçakları uçuş gerçekleştirdi.

ABD'NİN DESTEĞİ SÜRÜYOR

ABD, Suriye'de terör örgütü "DEAŞ ile mücadele" bahanesi adı altında YPG/PKK'ya destek vermeyi sürdürüyor. Terör örgütüne askeri ve lojistik destek sağlayan ABD güçleri, son 10 günde Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından YPG/PKK işgalindeki bölgelere 300 TIR gönderdi.

ABD, 21 Eylül'de YPG/PKK işgalindeki bölgelere inşaat malzemesi, kapalı kasalar, prefabrik evler ve yakıt tankerlerinin yüklü olduğu 200 TIR yolladı.

ABD'NİN 18 ÜSSÜ VAR

DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek 2015'ten bu yana YPG'ye askeri destek veren ABD'nin Suriye'de 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarında personeli bulunuyor. ABD, ülkedeki petrol ve yeraltı kaynaklarını maşası YPG ile kontrol ettiği için teröristlere bir operasyon yapılmasına karşı çıkıyor.