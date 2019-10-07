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  • Son Güncelleme: 07.10.2019 14:40

Son dakika: 'de 'lı 3 terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre 'nin Çukurca kırsalına yönelik operasyonda, 'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

Hakkari'de PKK'ya darbe! 3 terörist öldürüldü

'nin Çukurca kırsalına yönelik operasyonda, 'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

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