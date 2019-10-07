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  • Son Güncelleme: 08.10.2019 00:54

Son dakika: Sınıra yakın mahallelerin boşaltıldığı iddiasına yalanlama

, ilçede sınıra yakın mahallelerin boşaltılmasına ilişkin valiliğin kararı olduğu yönünde yapılan haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

Kaymakamlıktan o iddialara yalanlama

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı hesaplarında yer alan "Ceylanpınar ilçesinde sınıra yakın mahallelerin 36 saat içerisinde boşaltılması yönünde Valiliğinin kararının olduğu"na ilişkin haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Muhtemel sınır ötesi harekat kapsamında alınacak tedbirlerle ilgili açıklamaların Şanlıurfa Valiliği ve resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarından takip edilmesi gerekmektedir." ifadesine yer verildi.

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