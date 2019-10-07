Milli Savunma Bakanlığı Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri mücadeleye hazır" ifadesine yer verildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TSK vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon vatandaşımızın huzur/güvenliğine yönelik tehdit/tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve "Ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışıyla mücadeleye hazırdır"