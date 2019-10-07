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  • Son Güncelleme: 08.10.2019 00:56

Son dakika: 'ndan operasyon açıklaması: mücadeleye hazır

Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, " mücadeleye hazır" ifadesine yer verildi.

Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, " mücadeleye hazır" ifadesine yer verildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TSK vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon vatandaşımızın huzur/güvenliğine yönelik tehdit/tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve "Ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışıyla mücadeleye hazırdır"

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