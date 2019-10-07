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  • 07.10.2019 08:44
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 08:44

'deki "küçük " olayında yeni gelişme

'de geçtiğimiz gün yaşanan ve sosyal medyada büyük tepki çeken Ürdünlü küçük çocuğun tokatlanmasına dair sürdürülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

'de önceki gün yaşanan ve büyük tepki çeken Ürdünlü çocuğun tokatlanmasına dair soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Görüntülerdeki zanlı N.K, gözaltına alındıktan sonra tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından "konutunu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı zanlının serbest bırakılmasına itiraz etti. Başsavcılık zanlı için bu tedbirin yeterli olmadığını belirterek zanlının "(çocuğa karşı) kasten yaralama" ve "mala zarar vermek" suçlarından tutuklanmasını istedi. İlgili Sulh Ceza hakimliği bu itirazı değerlendirerek yeniden karar verecek.

7.5 YIL HAPİS İSTENECEK
Zanlı N.K'ya atfedilen suçlamalar için Türk Ceza Kanunu toplam 7.5 (Yedi Buçuk) yıla kadar hapis öngörüyor. Eğer soruşturma aşamasında yeni suçlar ortaya çıkmazsa, zanlı hakkındaki iddianame de bu suçlamalarla hazırlanacak.

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