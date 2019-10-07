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  • Son Güncelleme: 07.10.2019 10:11

: İstanbul yine sallandı! Silivri'de korkutan deprem! 7 Ekim Kandilli

haberine göre, İstanbul'da Silivri açıklarında bir deprem daha meydana geldi. Yerin 7.5 kilometre altında 3.1 şiddetindeki deprem kısa süreli panik yarattı. Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Deprem çevre ilçelerden hissedildi. İşte 7 Ekim tarihli Kandilli'den yapılan açıklamaları...

İstanbul'da korkutan deprem!

haberi... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Marmara Denizi İstanbul Silivri açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 9.46'da yerin 7.5 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli panik yarattı.

Deprem, çevre ilçelerden hissedildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2019.10.07 09:46:58 40.8845 28.3122 7.5 -.- 3.1 3.0 MARMARA DENIZI
2019.10.07 07:26:15 40.1845 31.8393 13.4 -.- 1.8 -.- BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA)
2019.10.07 07:20:31 40.8835 28.2572 8.8 -.- 1.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
2019.10.07 06:42:27 36.1258 28.7557 10.5 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
2019.10.07 06:22:33 36.2887 28.5435 6.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2019.10.07 06:15:42 38.5667 43.1180 28.9 -.- 1.2 -.- VAN GOLU
2019.10.07 06:08:12 37.8385 29.6548 7.6 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI)
2019.10.07 05:28:46 35.9782 27.5067 10.6 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
2019.10.07 05:20:56 36.0237 27.3280 9.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2019.10.07 05:20:49 38.6452 27.2005 11.8 -.- 1.5 -.- SULEYMANLI-MENEMEN (IZMIR)
2019.10.07 05:01:30 37.8628 27.6287 9.0 -.- 1.5 -.- GERMENCIK (AYDIN)
2019.10.07 04:59:02 38.8420 41.2707 8.4 -.- 1.6 -.- ERALANI-(MUS)
2019.10.07 04:52:56 38.8590 41.2878 21.9 -.- 1.3 -.- GOLKOY-(MUS)
2019.10.07 04:32:32 40.8420 28.3417 10.3 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI

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