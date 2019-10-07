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  • Son Güncelleme: 07.10.2019 22:26

'da Başkan Erdoğan onuruna yemek

Türkiye Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı. Resmi akşam yemeği, basına kapalı gerçekleşti.

Sırbistan'da Başkan Erdoğan onuruna yemek

Türkiye Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ndeki resmi akşam yemeği, basına kapalı gerçekleşti.

Yemeğe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in eşi Tamara Vucic de katıldı.

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