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  • Son Güncelleme: 07.10.2019 23:45

Savunma Bakanı, paylaşımını sildi! "Türk operasyonunu onaylamıyoruz" demişti

, Twitter'dan üzerinden paylaştığı 'ABD , 'nin kuzeydoğusuna bir Türk operasyonunu onaylamıyor' şeklindeki paylaşımını sildi.

ABD Savunma Bakanı Türkiye paylaşımını sildi!

Başkanı 'ın 'nin kuzeydoğusundan asker çekme kararının ardından 'nin bölgeye yönelik askeri operasyon başlatması bekleniyor.

ABD , geçtiğimiz saatlerde Twitter üzerinden yaptığı "Bakanlık, Suriye'nin kuzeydoğusuna bir Türk operasyonunu onaylamıyor. Türkiye'ye, bölgeye ve ötesine olası eylemlerin istikrarsızlaştırıcı sonuçlarını hatırlatmak için diğer müttefikleri ve koalisyon ortaklarımızla birlikte çalışacağız" şeklindeki paylaşımını sildi.

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