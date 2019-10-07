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  • Son Güncelleme: 07.10.2019 19:52

'den ihraç edilen eski istihbaratçı tefecilikten tutuklandı

'da, /'ye üye olmak suçuyla yargılanan ve  ihraç edilen eski istihbaratçı polis memuru, tefecilikten gözaltına alınarak sevk edildiği adliyede  mahkemece tutuklandı.

FETÖ’den ihraç edilen polise tefecilikten tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen / soruşturması kapsamında, örgüte üye olmak suçundan ihraç edilen eski istihbaratçı polis memuru Yunus Deveci'nin birçok kişiye faizle para verdiği bilgisi üzerine oturduğu adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda evde yapılan aramada çok sayıda çek, senet ele geçirilirken Deveci, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Deveci, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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