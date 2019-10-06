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  • Son Güncelleme: 06.10.2019 23:13

Son dakika: Başkan Erdoğan Trump ile telefonda görüştü

Başkan , Başkanı ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü sağlayacak koşulların oluşturulması için güvenli bölgenin şart olduğunu ifade etti. Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, önümüzdeki ay Washington'da bir görüşme yapmayı kararlaştırdı.

Cumhurbaşkanı , Başkanı ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan'ın Trump ile yaptığı görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

"GÜVENLİ BÖLGE ŞART"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü sağlayacak koşulların oluşturulması için güvenli bölgenin şart olduğunu ifade etti.

WASHİNGTON'DA GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, önümüzdeki ay Washington'da bir görüşme yapmayı kararlaştırdı.

"TÜRKİYE BÖLGEDE HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALACAK"
Görüşmede, Suriye'de DEAŞ terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olan Türkiye'nin, bölgede bir daha böyle bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbiri alacağı vurgulandı.

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