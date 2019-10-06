Yasin Börü'süz 5 yıl! Acı ilk günkü kadar taze!

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle YPG/PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği, 2 polisin şehit olduğu ve 31 kişinin yaşamını yitirdiği şiddet olaylarının üzerinden 5 yıl geçti.

MASUMLAR ŞEHİT EDİLDİ

Selahattin Demirtaş yönetimindeki HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından 6 Ekim 2014'te yapılan açıklamanın ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının Aynularab (Kobani) bahanesiyle 35 ilde gerçekleştirdiği şiddet olaylarında 2 polis şehit oldu, Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü ve üç arkadaşının da aralarında bulunduğu 31 kişi hayatını kaybetti, 221 vatandaş ile 139 polis yaralandı.

ACI İLK GÜNKÜ KADAR TAZE...

Günlerce sokakların terörize edildiği gösterilerde katledilen Yasin Börü, Hasan Gökguz, Hüseyin Dakak, Riyad Güneş ve Turan Yavaş'ın yakınları saldırının yıl dönümünde aynı acıyı derinden yaşıyor.Saldırının her yıl dönümünde acıları tazelenen aileler, kaybettikleri evlatlarını özlemle yad ediyor, mezarlarını ziyaret ederek, gözyaşı döküyor. Yasin Börü'nün babası Fikri Börü'de oğlunun mezarını ziyaret ediyor.