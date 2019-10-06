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  • Son Güncelleme: 06.10.2019 15:30

'ta flaş gelişme! O isim görevden alındı

'ta hükümet karşıtı ler devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Irak Bakanlar Kurulu, Valisini protestolar sebebiyle görevden aldı.

Irak'ta flaş gelişme! O isim görevden alındı

'ta başkent olmak üzere birçok ilde hükümet karşıtı ler devam ederken hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükselmişti. Konuyla ilgili toplanan Bakanlar Kurulu, Bağdat Valisini görevden aldığını duyurdu.

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