Irak'ta flaş gelişme! O isim görevden alındı

Irak'ta başkent Bağdat olmak üzere birçok ilde hükümet karşıtı gösteriler devam ederken hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükselmişti. Konuyla ilgili toplanan Bakanlar Kurulu, Bağdat Valisini görevden aldığını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
Irak'ta başkent Bağdat olmak üzere birçok ilde hükümet karşıtı gösteriler devam ederken hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükselmişti. Konuyla ilgili toplanan Bakanlar Kurulu, Bağdat Valisini görevden aldığını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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