Irak'ta flaş gelişme! O isim görevden alındı

Irak'ta başkent Bağdat olmak üzere birçok ilde hükümet karşıtı gösteriler devam ederken hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükselmişti. Konuyla ilgili toplanan Bakanlar Kurulu, Bağdat Valisini görevden aldığını duyurdu.

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