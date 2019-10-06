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  • Son Güncelleme: 06.10.2019 15:03

'nun yardımcısı gözaltına alındı!

İl Başkanı ’nun yardımcısı , ’da yapılan Kazdağları yürüyüşüne katıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısı Murat Akbaş gözaltına alındı!

'da yapılacak olan ve 'ndaki altın madeni aramalarının edileceği ekoloji mitingine katılım için 'dan yürüyüşe başlayan 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüyüş başlatan grubu dün akşam ilçe sınırları içerisinde durdurdu. Kaz Dağları'ndaki maden aramalarını protesto eden ve çeşitli pankartlarla yürüyen 8 kişilik grup gözaltına alındı.

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖTÜRÜLECEK!
Gözaltına alınanlar arasında, İstanbul İl Başkan Yardımcısı 'ın da bulunduğu öğrenildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde ilk işlemleri tamamlanan 8 kişinin, Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüleceği bildirildi.

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