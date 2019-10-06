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  • Son Güncelleme: 07.10.2019 09:18

2019 çekiliş sonuçları tarihi! 7 Ekim Cornetto Mini Cooper çekiliş sonuçları son dakika açıklandı mı?

çekiliş sonucu 2019 ne zaman açıklanacak? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Dondurma firmaları zaman zaman araba çekiliş kampanyaları düzenliyor. Cornetto çekiliş sonucu 2019 ne zaman açıklanacak? sorusu çekilişe katılanlar tarafından yoğun olarak aranıyor. 1 Temmuz ile 30 Eylül 2019 tarihleri arasında satış noktalarından sayın alınacak promosyonlu Conetto dondurmalarının içinde katılım şifreleri bulunuyor. Conetto'nun 2019 da yaptığı çekilişinde Mini Cooper vereceği bilinmekte.

7 Ekim Cornetto Mini Cooper çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Cornetto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Cornetto çekiliş sonuçlarına katılan binlerce kişi sonuçları araştırmaya başladı. Bu bağlamda
Cornetto çekiliş sonucu 2019 ne zaman açıklanacak? sorusu çekilişe katılanlar tarafından yoğun olarak aranıyor. 1 Temmuz ile 30 Eylül 2019 tarihleri arasında satış noktalarından sayın alınacak promosyonlu Conetto dondurmalarının içinde katılım şifreleri bulunuyor. Cornetto Mini Cooper Çekiliş sonuçları için detaylar haberimizde yer alacak.

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