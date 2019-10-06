Cornetto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Cornetto çekiliş sonuçlarına katılan binlerce kişi sonuçları araştırmaya başladı. Bu bağlamda

Cornetto çekiliş sonucu 2019 ne zaman açıklanacak? sorusu çekilişe katılanlar tarafından yoğun olarak aranıyor. 1 Temmuz ile 30 Eylül 2019 tarihleri arasında satış noktalarından sayın alınacak promosyonlu Conetto dondurmalarının içinde katılım şifreleri bulunuyor. Cornetto Mini Cooper Çekiliş sonuçları için detaylar haberimizde yer alacak.

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