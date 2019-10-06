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  • 06.10.2019 19:37
  • Son Güncelleme: 06.10.2019 19:38

inde hasar gören ve Ortaokulu'ndaki öğrencilerin yeni okulları belli oldu

'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki in ardından şikayetler üzerine kapatılan ile bitişikteki 'ndaki öğrencilerin velilerine cep telefonları ile gönderilen mesajlarda, geçici olarak eğitim görecekleri okullar bildirildi.

Yeni okulları cep telefonları ile bildirildi

Eğitim ve öğretim açısından kullanımı riskli bulunan aynı binanın bölünmesi ile kullanılan iki okulda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü uzmanları geçen perşembe günü ortak denetim yaptı. Okul binasındaki kolonlardan alınan karotların teknik incelemesi ve gözleme dayalı denetim ardından yapının risk oluşturduğuna kanaat getirildiği belirtildi. 1995-96 eğitim- öğretim yılında açılan, 1999 inde hasar gören güçlendirme çalışması yapılan bina 2006 yılında tekrar eğitime açılan binadaki iki okul cuma günü tatil edilmişti. 'da böylece deprem ardından yapılan incelemeler sonucu kapatılan okul sayısı 32'ye ulaşmıştı.


ile bitişikteki 'ndaki öğrencilerin nerede eğitim göreceklerine ilişkin bugün velilere cep telefonları ile bilgi verildi. Mesajlara göre, 478 öğrencili Alsancak İlkokulu öğrencilerinin yakındaki 800 öğrencili Ortaokulu, 477 öğrencili Alsancak Ortaokulu öğrencilerinin ise, 648 öğrencili ve 'ne yönlendirildi. Birçok veli bugün çocuklarını alarak yakınlarında bulunan yeni okullarına giderek yerini gösterdi. Gümüşpala Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Ömer Seyfettin Ortaokulu'nda yeni düzenleme ile onarım çalışmaları tamamlanıncaya kadar tam gün yerine ikili eğitim yapılacak.

Avcılar'da daha önce Ortaokulu binası geçici olarak kapatılmış, öğrenciler hemen yanındaki Abdulkadir Uztürk İlkokulu'nda eğitime alınmıştı.

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