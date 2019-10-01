Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul'daki 5,8'lik depremde hasar gören okullara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Selçuk, ''Valimizin açıklamaları açık, bilgiler tek merkezden paylaşılıyor'' ifadelerini kullandı.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul'daki 5,8'lik depremde hasar gören okullara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Selçuk, ''Valimizin açıklamaları açık, bilgiler tek merkezden paylaşılıyor'' ifadelerini kullandı.
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