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  • 06.10.2019 15:43
  • Son Güncelleme: 06.10.2019 15:43

'nın adı resmen değişti! İşte yeni ismi!

, ülkenin batı kıyısındaki bölgesini ifade eden ‘Holland’ adının yerine '' ismini kullanma kararı aldı. Netherlands adı dünya genelinde kullanılıyor olsa da bu isim ülkenin resmi adı olarak kabul edilmiyordu.

Hollanda'nın adı resmen değişti! İşte yeni ismi!

Amsterdam merkezli yayın kuruluşu Adformatie'de yer alan habere göre, yönetimi küresel imajını yeniden şekillendirme planı kapsamında '' adını ülkenin resmi ismi olarak kullanma kararı aldı.

Söz konusu kararın, Hollanda isminin uyuşturucu ve Red Light Sokağı ile özdeştirilmesi sebebiyle alındığı bildirildi.

Netherlands adının resmi olarak kullanılmasıyla beraber ülke ile özdeştirilen olumsuz ön yargıların sona ereceği düşünülüyor.

Amsterdam yönetiminin ülkenin resmi ismi olarak Netherlands'i kabul etmesiyle beraber ülkenin yeni imajının Netherlands adı etrafında şekillendirilmesi planlanıyor.

Hollanda'nın resmi adı 'Netherlands', Eurovision ve Yaz Olimpiyatları gibi uluslararası etkinliklerde aktif şekilde ön plana çıkarılacak. Ülkenin uluslararası müsabakalarda 'Holland' olan adı 'Netherlands' olarak değiştirilecek.

Geçtiğimiz mayıs ayında 'de düzenlenen 64. 'nda "Arcade" isimli şarkıyla Hollanda adına yarışan Duncan Laurence 492 puan alarak yarışmayı kazanmıştı.

2020 Eurovision Şarkı Yarışması, Hollanda'nın kentinde yapılacak.

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