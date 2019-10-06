Fırat'ın doğusuna harekat gerçekleştirilecek mi, gerçekleştirilmeyecek mi netlik kazanmazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar'ın son günlerdeki açıklamalarıyla böyle bir harekatın gerçekleşmesinin olası olduğu bir gerçek. Erdoğan'ın dün yaptığı bir konuşmada harekatla ilgili 'Barış Pınarları' ifadesini sıklıkla dile getirmesinin ardından harekatın adının 'Barış Pınarı' mı olacak sorusunu akıllara getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekata ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

BARIŞ PINARLARININ ÖNÜNÜ AÇMA VAKTİDİR

Erdoğan, operasyona ilişkin, 'Hazırlıklarımızı yaptık, harekât planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti, belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Hem karadan hem havadan bu harekâtı yürüteceğiz' dedi.

'BARIŞ PINARI HAREKATI' BAŞLADI MI?

Erdoğan'ın bu sözleri üzerine sosyal medya kullanıcıları operasyonun adını "Barış Pınarı" olarak nitelendirdi. #BarışPınarıHarekatı etiketi kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında girdi. Peki Suriye sınır hattında son durum ne? "Barış Pınarı Harekatı" başladı mı? Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede neyi hedefliyor? Öte yandan Başkan Erdoğan'ın "Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık. Gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma ihtimali belki bugün belki yarın denecek kadar yakındır. Hem karadan hem de havadan bu harekatı yöneteceğiz" sözleri üzerine ABD jetlerinin bölgede uçuşlara başladığı gözlemlendi.

Sınır hattında yaşanan sıcak gelişmeleri ve son durumu A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak canlı yayında anlattı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasındaki 'Barış pınarları' ifadesi, sosyal medyada da gündem oldu. #BarısPınarıHarekatı etiketi Twitter gündeminde birinci sıraya kadar çıktı.

Konuyla ilgili yapılan bazı paylaşımlar;









