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  • Son Güncelleme: 06.10.2019 11:56

"" ne zaman başlayacak? Operasyonda son durum ne?

Önümüzdeki süreçte 'ın doğusuna yapılması planlanan harekatın adının ne olacağına ilişkin çeşitli tahminler yapılırken, Başkan Erdoğan'ın dün partisinin kampında yapmış olduğu konuşmada "Barış Pınarları" ifadesini sıkça kullanması sosyal medyada gündem oldu. Olası harekatın adının "Barış Pınarları" olabileceğine dair birçok yorum yapıldı. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın "Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık. Gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma ihtimali belki bugün belki yarın denecek kadar yakındır. Hem karadan hem de havadan bu harekatı yöneteceğiz" sözleri üzerine ABD jetlerinin bölgede uçuşlara başladığı gözlemlendi. Sınır hattında yaşanan sıcak gelişmeleri ve son durumu A Haber Yurt Müdürü Kerim Ulak canlı yayında anlattı.

'ın doğusuna harekat gerçekleştirilecek mi, gerçekleştirilmeyecek mi netlik kazanmazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar'ın son günlerdeki açıklamalarıyla böyle bir harekatın gerçekleşmesinin olası olduğu bir gerçek. Erdoğan'ın dün yaptığı bir konuşmada harekatla ilgili 'Barış Pınarları' ifadesini sıklıkla dile getirmesinin ardından harekatın adının 'Barış Pınarı' mı olacak sorusunu akıllara getirdi.

Cumhurbaşkanı , dün partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında 'de Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekata ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

BARIŞ PINARLARININ ÖNÜNÜ AÇMA VAKTİDİR
Erdoğan, operasyona ilişkin, 'Hazırlıklarımızı yaptık, harekât planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti, belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Hem karadan hem havadan bu harekâtı yürüteceğiz' dedi.

'BARIŞ PINARI HAREKATI' BAŞLADI MI?
Erdoğan'ın bu sözleri üzerine sosyal medya kullanıcıları operasyonun adını "Barış Pınarı" olarak nitelendirdi. #BarışPınarıHarekatı etiketi kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında girdi. Peki Suriye sınır hattında son durum ne? "Barış Pınarı Harekatı" başladı mı? Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede neyi hedefliyor? Öte yandan Başkan Erdoğan'ın "Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık. Gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma ihtimali belki bugün belki yarın denecek kadar yakındır. Hem karadan hem de havadan bu harekatı yöneteceğiz" sözleri üzerine ABD jetlerinin bölgede uçuşlara başladığı gözlemlendi.

Sınır hattında yaşanan sıcak gelişmeleri ve son durumu A Haber Yurt Müdürü Kerim Ulak canlı yayında anlattı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasındaki 'Barış pınarları' ifadesi, sosyal medyada da gündem oldu. #BarısPınarıHarekatı etiketi Twitter gündeminde birinci sıraya kadar çıktı.

Konuyla ilgili yapılan bazı paylaşımlar;





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