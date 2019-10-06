Başkan Erdoğan: Belki bugün belki yarın

Sözün bittiği yerdeyiz. Talimatları verdik. Barış pınarlarının önünü açma vakti, belki bugün, belki yarın kadar yakındır.Hem karadan hem havadan bu harekâtı yürüteceğiz. Güvenliğimiz için bunu başarıya ulaştırmaya mecburuz.

Recep Tayyip Erdoğan , dün Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu:Cumhurbaşkanının seçilme oranının yüzde 50'den yüzde 40'a düşürülmesi ile ilgili ne düşüncemiz, ne de niyetimiz söz konusudur. Yüzde 50 seçilme yeterliliği yeni sistemin adeta omurgasıdır. Bu iş bitmiştir. CHP kendine bir şey çıkarmaya gayret ediyor. Sana buradan bir şey çıkmaz. Fırat 'ın doğusuyla ilgili muhataplarımıza her türlü ikazı yaptık. Kara devriyesiymiş, hava devriyesiymiş, bütün bunların hikaye olduğunu görüyoruz. Müttefikimize sorumuz açıktır. 'Siz, SDG adıyla gözlerden kaçırmaya çalıştığınız PKK-YPG'yi terör örgütü olarak tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz?' Bunu açıklayın. Bu yönde bir beyan duymadık. Öyleyse, sözün bittiği yerdeyiz. Ülkemizi söz oyunlarıyla kendilerince oyalayanlara diyoruz ki, artık söz bitti. 30 bin civarında TIR'ı Suriye 'ye sokacaksınız, bunları terör örgütlerine teslim edeceksiniz. Ondan sonra da biz sizinle stratejik ortağız diyeceksiniz. Bunu yutmayız.Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Hem karadan, hem havadan bu harekatı yürüteceğiz.Erdoğan, "Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile yürüttüğümüz çalışmalar, memnuniyet verici şekilde sürüyor" dedi.Erdoğan, Kızılcahamam Kampı 'nda kulağına bir şeyler fısıldayan çocukla çekilen fotoğrafını "Anlaşıldı" notuyla paylaştı.