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  • Son Güncelleme: 05.10.2019 08:46

'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'da sınır hattındaki kontrol noktasında sivil bir aracın çarpması sonucu şehit olan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'ün, 4 Ekim'de hudut emniyet görevi icra ederken sivil bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandığı ve sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

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