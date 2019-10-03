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  • 03.10.2019 17:04
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 17:04

hesabından şehitlere küfür eden çocuk yakalandı

hesabından Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk milletine, şehitlere, dini değerlere küfür ve hakaret ettiği videoyu paylaşan O.K. ’de babasının evinde yakalandı.

Şehitlere küfür etmişti! Yakalandı

da bir kişi, Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti, şehitlere, dini değerlere küfür ve hakaret içeren görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, "Beni kralınız gelse cezaevine alamaz" diyerek raporu olduğunu söyleyen kişinin paylaşımı kısa sürede yayıldı ve büyük tepki çekti.

Hürriyet'in haberine göre Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, paylaşımda bulunan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, paylaşımı yapan kişinin O.K. adlı yaşı küçük bir kişi olduğu belirlendi.

BABASININ EVİNDE YAKALANDI
, Maden Mahallesinde babasına ait evin müştemilatında gizlendiği belirlenen O.K. gözaltına alındı. O.K'nın Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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