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  • 10.01.2019 13:21
  • Son Güncelleme: 10.01.2019 13:21

Son dakika... Futbolda FETÖ yapılanması davası: Emre Belözoğlu hakkında soruşturma sürüyor

Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan FETÖ futbol yapılanması davasına gönderiken futbolcu Emre Belözoğlu hakkında FETÖ kapsamında soruşturmanın yürütüldüğü; Alper Potuk, Orhan Şam, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül, Mehmet Topal hakkında ise takipsizlik verildiği kaydedildi.

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme

Son dakika gelişmesine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan FETÖ futbol yapılanması davasına gönderiken futbolcu Emre Belözoğlu hakkında FETÖ kapsamında soruşturmanın yürütüldüğü; Alper Potuk, Orhan Şam, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül, Mehmet Topal hakkında ise takipsizlik verildiği kaydedildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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