Son dakika... Futbolda FETÖ yapılanması davası: Emre Belözoğlu hakkında soruşturma sürüyor

Son dakika gelişmesine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan FETÖ futbol yapılanması davasına gönderiken futbolcu Emre Belözoğlu hakkında FETÖ kapsamında soruşturmanın yürütüldüğü; Alper Potuk, Orhan Şam, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül, Mehmet Topal hakkında ise takipsizlik verildiği kaydedildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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