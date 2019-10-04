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  • Son Güncelleme: 05.10.2019 00:11

'den ve 'nin kirli ittifakına sert tepki: 'ye pusu kuranlarla hesaplaşacağız

Genel Başkan Yardımcısı katıldığı A Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yönter MHP Genel Başkanı 'nin sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı. Yönter ve 'ye tuzak kuruyor diyerek, "Türkiye'ye pusu kuranlarla hesaplaşacağız" dedi.


Genel Başkan Yardımcısı katıldığı A Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yönter MHP Genel Başkanı 'nin sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.




KİRLİ İTTİFAKA SERT TEPKİ
Yönter, 'nin yanlış bir rotada olduğunu uzun bir süredir takip ediyoruz CHP ve 'ye tuzak kuruyor diyerek, "Sayın genel başkanımız CHP ve HDP arasında kurulmuş ittifak hukukunu her fırsatta dile getirmiş milletimizle paylaşmıştır. HDP demek PKK, kan, ihanet, kundaktaki bebeklere kurşun sıkmak, bekamıza kastetmek demektir. Cumhuriyet'i kurduğunu iddia eden bir parti PKK'nın siyasetteki uzantısıyla bir ittifak yaparsa ve bu kapsamda cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine Türkiye'ye adeta engel olmak için her mücadeleyi ortaya koyarken MHP buna sessiz mi kalsın? Türkiye'ye pusu kuranlarla hesaplaşacağız" dedi.

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