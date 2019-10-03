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  • 03.10.2019 13:38
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 14:06

'ndan iddiaları hakkında açıklama!

'li Başkanı göreve geldikten hemen sonra 'ya ambargo uyguladığı iddialarına cevap verdi. tarafından yapılan açıklamada “Dün hangi sular ikramda yer alıyorsa, bugün de aynı sular ikram ediliyor” denildi.

Türk Hava Yolları'ndan Hamidiye Su iddiaları hakkında açıklama!

'li 'nun göreve gelmesinin ardından 'nin 'nin iştiraklerinden olan A.ş.'ye ambargo uyguladığı iddia edilmişti.

Gazeteci İsmail Saymaz da sosyal medya hesabından bu iddia hakkında paylaşımda bulunmuş, birkaç kamu kuruluşuyla birlikte THY'nin de ambargo uygulayanlar içerisinde olduğunu söylemişti.

İsmail Saymaz'ın bu tweetinde yer alan diğer kuruluşlar ile birlikte TYH'de iddia ile ilgili açıklama yaptı. Saymaz, paylaşımını silip özür dilemek yerine kurumların açıklamalarını paylaştı.

CHP YİNE ALGI OPERASYONU PEŞİNDE
Öte yandan algı operasyonu ile infial yaratmaya çalışan bir diğer isim Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, kamu kurumlarının Hamidiye ile sözleşmelerini Ekrem İmamoğlu'nun başkan seçilmesi sonrası sonlandırdığını söylemişti. Balyalı, "Yıllar boyunca Hamidiye suyu almışlar. Seçimle birlikte sihirli değnek değmiş Hamidiye'den vazgeçmişler. Bunun başka bir gerekçesi yok" ifadelerini kullanmıştı.

THY'DEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili açıklama yapan THY'nin , "Dün hangi sular ikramda yer alıyorsa, bugün de aynı sular ikram ediliyor" açıklamasında bulundu.

Üstün, "Hamidiye Su'yu bırakıp Sırma'ya geçen kuruluş THY değil. THY'nin yer hizmetleri veren şirketi TGS'nin ofislerinde Sırma'ya geçildi. Eskiden buraya Hamidiye'den damacana su alınırmış. Şimdi Sırma alacaklar. Bunun dışında bir değişiklik yok" "Detay vermek gerekirse, THY uçaklarında ekonomi sınıfında ikram tepsilerinde yıllardır Hamidiye Su'yun bardak suları verilirdi. Bundan böyle de aynı Hamidiye Su verilmeye devam edecek. 1,5 litrelik pet şişeler ise eskiden beri Sırma'dan alınırdı. Onlar da Sırma'dan alınmaya devam edecek. Hiçbir değişiklik yok. Dün hangi sular ikramda yer alıyorsa, bugün de aynı sular ikram ediliyor. Hamidiye'yi bırakmış değiliz" ifadelerini kullandı.

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