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Ankara'da fabrika yangını!
Ankara'nın Sincan ilçesinde metal boru fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangının ise neden çıktığı henüz belirlenemedi.
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