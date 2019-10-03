Son dakika: Van'da korkutan deprem! 3 Ekim Kandilli son depremler

Van'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Van Gölü'nde 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 11.04'te yerin 3.36 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.
Deprem kısa süreli panik yarattı.
KANDİLLİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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2019.10.03 11:37:13 36.2573 28.5185 7.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
2019.10.03 11:10:02 37.1970 27.8960 0.0 -.- 1.3 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA)
2019.10.03 11:04:07 38.5102 43.1728 4.0 -.- 2.6 -.- VAN GOLU
2019.10.03 10:27:24 38.0543 27.0457 5.0 -.- 2.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2019.10.03 10:20:42 36.3047 28.5575 22.1 -.- 1.3 -.- AKDENIZ
2019.10.03 10:04:36 36.2578 28.5160 9.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
2019.10.03 09:46:01 36.5503 28.0835 24.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2019.10.03 09:34:26 36.2177 28.6445 2.2 -.- 2.5 2.5 AKDENIZ
2019.10.03 09:32:08 36.3318 28.5418 8.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2019.10.03 09:27:46 36.3145 28.5272 3.6 -.- 3.4 3.2 AKDENIZ
2019.10.03 09:07:11 36.3228 28.5460 5.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
2019.10.03 08:54:18 36.4103 28.4685 8.4 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
2019.10.03 08:47:21 36.2278 28.6512 9.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
2019.10.03 08:29:44 36.2990 28.5982 6.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
2019.10.03 08:23:10 36.3060 28.5360 10.2 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
2019.10.03 08:21:06 36.3072 28.5428 8.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
2019.10.03 08:01:35 36.2550 28.5868 7.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
2019.10.03 07:59:57 36.2825 28.5737 8.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2019.10.03 07:57:40 39.9073 22.7030 15.1 -.- 3.5 3.5 YUNANISTAN
2019.10.03 07:56:41 36.2692 28.5540 9.9 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
2019.10.03 07:54:05 36.2852 28.5620 11.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2019.10.03 07:50:26 36.2272 28.6328 7.8 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
2019.10.03 07:44:55 36.3143 28.5310 8.7 -.- 5.1 5.1 AKDENIZ
2019.10.03 06:26:44 38.0768 27.0380 6.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2019.10.03 06:00:06 38.9007 26.2505 9.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
2019.10.03 05:34:29 40.6997 25.5070 7.6 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI
2019.10.03 04:51:01 38.2602 27.0995 5.4 -.- 1.7 -.- AKCAKOY-MENDERES (IZMIR)
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