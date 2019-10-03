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  • 03.10.2019 12:10
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 12:10

'da maganda dehşeti! Sığındığı marketten çıkarıp feci şekilde dövdüler!

'da iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışması kavgaya dönüştü. 5 kişinin yaralandığı yla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Üst araması gerçekleştirilen isimlerin üzerinden iki tabanca ele geçirildi.

İstanbul'da maganda dehşeti!

Olay, 24 Eylül Salı günü saat 02.00 sıralarında Sarıyer İlçesi Seyrantepe Oto Yolu Sarıyer dönüşü mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki iki araç şoförü yol verme tartışması nedeniyle araçlarını birbirlerinin üzerine sürdü. İki aracın sürücüsü olayın devamında bir akaryakıt istasyonuna girdi. İki grup arasında çıktı.

5 kişi yaralandı. Polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Kavgaya karıştıkları belirlenen Ersin V. (27), İsmail A. (23), Murat Cihan A. (20), Ali Rıza A. (24), Murat Gül A. (27) ve İpek A. (22) gözaltına alındı.


3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İsmail A. ve Murat Cihan A. isimli şüphelilerin üst aramasında olayda kullanılan iki tabanca ele geçirildi. Benzin istasyonundaki kavga anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Şüphelilerden İpek A., işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Kasten Yaralama" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ersin V. ve Ali Rıza A., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İsmail A., Murat Cihan A. ve Murat Gül A. isimli diğer üç şüpheli ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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