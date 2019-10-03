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  • Son Güncelleme: 03.10.2019 11:42

Rus bankacılık tarihinin en büyük sızıntısı! müşterilerinin bilgileri çalındı!

’nın en büyük bankası olan ’ın müşterilerine ait 60 milyon nın bilgileri çalındı. Rus tarihinin en büyük sızıntısıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Avrupa’nın da en büyük bankaları arasında yer alan Sberbank, Bağımsız Devlet Topluluğu, Orta ve Doğu Avrupa'nın yanı sıra , ve 'da da faaliyet gösteriyor.

Sberbank müşterilerinin kredi kartı bilgileri çalındı!
'nın en büyük bankası 'ın müşterilerine ait 60 milyon na ilişkin bilgiler çalınarak satışa çıkarıldı.

Rus Kommersant gazetesinde yer alan habere göre, Sberbank'a ait geçerli ve geçersiz toplam 60 milyon kredi kartına ilişkin bilgiler çalındı.

Söz konusu kredi kartlarına ilişkin bilgilerin, Rusya'da yasaklı olan bir internet forumunda satışa çıkarıldığı bilgisine yer verilen haberde, bilgileri satışa çıkaran şahısların 200 kredi kartına ilişkin bilgiyi potansiyel müşterilere "deneme" amacıyla sunduğu öne sürüldü.

Satışa sunulan bilgiler arasında detaylı şahsi bilgilerin yanı sıra, kredi kartına ait mali bilgiler de yer alıyor.

Halihazırda 18 milyon geçerli kredi kartına sahip Sberbank'tan yapılan açıklamada, söz konusu sızıntıya ilişkin kurum içerisinde soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Uzmanlar, sızıntının Rus bankacılık tarihinin en büyüğü olduğunu kaydederek, sonuçlarının tüm bankacılık sektörü i büyük olacağı görüşünde birleşiyor.

Avrupa'nın da en büyük bankaları arasında yer alan Sberbank, Bağımsız Devlet Topluluğu, Orta ve Doğu Avrupa'nın yanı sıra , Çin ve 'da da faaliyet gösteriyor.

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