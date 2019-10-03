Washington Post yazarı Kaşıkçı, Suudi Konsolosluğu'nda katledildi. Dün tören düzenlendi.
Gazetenin patronu Bezos da İstanbul'a geldi. Anmaya katılıp şunu söyledi: Onu unutmayacağım.
DÜNYAYA 13:14 MESAJI
SUUDİ Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim 2018'te sırlarla dolu cinayete kurban giden Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı, binaya girdiği saat olan 13.14'te olay yerinde anıldı. Kaşıkçı'nın anısına, konsolosluk binasının karşısındaki parka Afyon mermerinden yapılan 7 bin dolarlık bir anıt dikildi. Kaşıkçı için düzenlenen anma törenine, yazarlık yaptığı Washington Post Gazetesi ile amazon.com'un sahibi olan dünyanın önde gelen zenginlerinden Jeff Bezos, BM Özel Ropörtörü Agnes Callamard, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Nobel Barış Ödülü sahibi Yemenli aktivist Tawakkol Karman, Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı ile Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz katıldı. Kürsüye çıkan Jeff Bezos, Hatice Cengiz'e seslenerek, "Hatice kimse senin gibi bir acıya katlanmamalı. Şimdi burada senin olduğun yerde bu sokağın karşısında saatlerce bekledin. O içeriden çıkmadı. Bu düşünülemez. Sen bizim kalbimizdesin. Biz buradayız. Sen yalnız değilsin" dedi.
Kaşıkçı için Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun karşısındaki parka dikilen anıt 7 bin dolara mal oldu. Anıt 1 ton 250 kilogramlık yekpare Afyon mermerinden yapıldı.
Bezos'a sarılarak teşekkür eden Hatice Cengiz ise gözyaşlarını tutamayarak, "O benim hayatımın aşkıydı. Tek istediğim Cemal'in nerede olduğunu bilmek. Bir kez daha soruyorum. Cemal nerede?" diye konuştu. Törende yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polis alanın etrafını bariyerlerle kapattı. Özel harekat timleri çatılarda güvenlik önlemi aldı. Bezos'u ise ABD'den gelen kendi ekibi korudu.
MUSTAFA KAYA
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