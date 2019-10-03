Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Yüksek zirve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya eski Meclis başkanları Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, İsmail Kahraman ve eski Başbakan Yıldırım Akbulut katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya eski Meclis başkanları Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, İsmail Kahraman ve eski Başbakan Yıldırım Akbulut katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Yargı reformu, Suriye'deki gelişmeler, terörle mücadele konuları, iç ve dış gelişmeler ele alındı. Kurulun çalışma esaslarını belirleyen yönetmelik konusu değerlendirildi. Çalışma usul ve esasları ile kurul üyelerine yapılabilecek ödemelerin de Cumhurbaşkanınca belirlenmesine kararı verildi.



EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ CESUR İŞADAMLARIMIZ

Başkan Erdoğan, ASO Büyükelçiler Buluşması'na mesaj gönderdi: İstikrarla büyüyen ekonomisiyle Türkiye, 2023 vizyonu doğrultusunda ilerlemeye devam etmektedir. Bu süreçte en büyük gücümüz cesur sanayici ve işadamlarımızdır.