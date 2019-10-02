Bursa merkezli FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında dün yakalanan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan biri ifadesinin ardından savcılıkça salıverildi. Diğer 18 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 24 şüpheliden 6'sı polis 19'u, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Konya, Kütahya ve Malatya'da dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına almıştı.
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