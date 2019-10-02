Bursa merkezli FETÖ operasyonu Bursa merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 18'i adli kontrol şartıyla, biri de savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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