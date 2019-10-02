HDP parti içinde gruplaşıyor! HDP'den oy ümidi olan CHP şimdi ne yapacak?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve yerel seçimlerde Zillet İttifakı kuran CHP ve İYİ Parti arasındaki HDP gerginliği devam ederken HDP içinde de çatırdamalar olduğu ortaya çıktı.

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevine girmesinin ardından bebek katili Öcalan ile yaşadığı zıtlaşmalar parti geneline de sıçradı.

Öcalan'ın 23 Haziran'daki tarafsızlık çağrısı, HDP ve Kandil'i rahatsız etti. HDP mektup sonrası 'İstanbul seçimlerine yönelik tavırlarında bir değişiklik olmayacağını' vurgularken, Cemil Bayık 'Apo ile görüştürülme siyasal durumu değiştirmiş değildir' ifadelerini kullanmıştı.

23 Haziran'dan sonra HDP'de artık "Öcalancılar" ve "Kandilciler" olarak oluşan iki grup belirginleşmeye başladı. Bu oluşumlar, ilerleyen günlerde HDP içinde kopuşlar olacağının belirtisi anlamına geliyor.

Öte yandan İYİ Parti'yle yaptığı ittifakı HDP'ye yakınlaşarak zor duruma sokan CHP, HDP'nin bu kopuşlarından çok etkilenecek.

İYİ Parti'nin 'HDP varsa biz yokuz' demesi, HDP'nin iç savaşı, CHP'nin iki partiden de beklediği oy desteğini alamayacağını gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Abdullah Öcalan'ın, HDP seçmeninin tarafsız kalması yönündeki çağrısının HDP kanadında destek bulamayışının arkasında Kandil çıkmıştı. Kandil ile HDP hattı, Öcalan'ın "tarafsız kalın" açıklamasına rağmen, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun desteklenmesi yönündeki açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

HDP, DEMİRTAŞ TAVRINDA

Öcalan ile görüşen Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, Öcalan'ın, avukatlarına verdiği mektubun kamuoyundan gizlendiğini belirterek tarafsızlık çağrısı yapan mektubun kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamıştı. Öcalan'ın mektubunu gizlediği ortaya çıkan HDP kanadının ise tavrını, Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları doğrultusunda sürdürmek istemesi dikkat çekmişti. Öcalan'ın açıklamasını günlerce gizleyen HDP'liler, bu arada Demirtaş'tan gelen mesajı kamuoyuyla paylaşarak, bu konuda iradenin bu yönde şekillendiği izlenimi vermeye çalışmıştı.

TALİMAT KANDİL'DEN GELDİ

Öcalan'ın çağrısına HDP kısa bir açıklamayla yanıt verirken, Kandil'in yanıtı da gecikmemişti. Öcalan posterinin önünde açıklama yapan Murat Karayılan, Öcalan'ın sözlerinin tam tersini savunarak, HDP'lilere Binali Yıldırım'a karşı oy kullanma çağrısı yapmıştı. (Takvim.com.tr / Özel Haber)