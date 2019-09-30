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  • Son Güncelleme: 30.09.2019 23:56

Erdoğan, piyanist Pekinel kardeşlerle bir araya geldi

Türkiye , dünyaca ünlü ikiz piyanistler Güher ve Süher Pekinel kardeşlerle bir araya geldi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve ile eşi da hazır bulundu.

Erdoğan, ünlü piyanist kardeşlerle bir araya geldi

Erdoğan, Pekinel kardeşlerle, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 2019-2020 konser sezonunun açılışı dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde verilen özel konser sonrasında görüştü.

Gramofondan çalınan eserlerin de dinlendiği görüşmede Erdoğan, Pekinel kardeşlerle bir süre sohbet etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve ile eşi da hazır bulundu.


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