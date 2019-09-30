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  • Son Güncelleme: 30.09.2019 19:35

Başkan Erdoğan 'da incelemişti! söndürme uçağı 'nın Soma ilçesinde test edildi

'nin 'dan almayı planladığı söndürme uçağı 'nın Soma ilçesinde test edildi. personellerinin de nezaret ettiği test uçuşu başarılı bir şekilde son buldu.

Başkan Erdoğan Rusya'da incelemişti! Ve test edildi!

Başkan 'ın gezisinde Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin ile yaptığı anlaşma sonucunda 'ye getirilen ve su yüzüne paralel olarak durabilen 14 ton su kapasiteli B-200ES amfibi söndürme uçağı ilk testini Soma Sevişler Barajı'nda gerçekleştirdi.

Barajdan su alan Rus pilotun idaresindeki uçak aldığı suyu Soma'nın Kozluören Mahallesi ormanlarına bırakarak test etti.

personellerinin de nezaret ettiği test uçuşu başarılı bir şekilde son buldu.

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