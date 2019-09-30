CHP'li Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin sosyal medyada alay konusu oldu

İstanbul'da CHP'nin düzenlediği ve YPG yanlısı Amy Austin Holmes'un da davet edildiği Suriye Konferansı'na CHP'li Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in 'korsan' tavırları da damga vurdu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması öncesinde kürsüde konuşuyormuş gibi poz veren Şahin, fotoğrafı da ihmal etmedi. Sosyal medyada o fotoğrafları paylaşan Şahin, "Çalışmalarımız devam ediyor" mesajı verdi. Sivaslı olan Şahin daha önce de fotoğrafını çerçeveletip CHP Burhaniye İlçe Başkanlığı'na asılması talimatını vermiş, hatta kendi adına pul bile bastırmıştı.
CHP Balıkesir Milletvekili Şahin, konuşma yapmadığı halde kürsüde fotoğraf çektirip paylaşınca alay konusu oldu.
ERHAN ÖZTÜRK
CHP Balıkesir Milletvekili Şahin, konuşma yapmadığı halde kürsüde fotoğraf çektirip paylaşınca alay konusu oldu.
ERHAN ÖZTÜRK
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.