Bugünkü
Takvim

CHP'li Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin sosyal medyada alay konusu oldu

İstanbul'da CHP'nin düzenlediği ve YPG yanlısı Amy Austin Holmes'un da davet edildiği Suriye Konferansı'na CHP'li Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in 'korsan' tavırları da damga vurdu

Korsan konuşmacı
İstanbul'da CHP'nin düzenlediği ve YPG yanlısı Amy Austin Holmes'un da davet edildiği Suriye Konferansı'na CHP'li Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in 'korsan' tavırları da damga vurdu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması öncesinde kürsüde konuşuyormuş gibi poz veren Şahin, fotoğrafı da ihmal etmedi. Sosyal medyada o fotoğrafları paylaşan Şahin, "Çalışmalarımız devam ediyor" mesajı verdi. Sivaslı olan Şahin daha önce de fotoğrafını çerçeveletip CHP Burhaniye İlçe Başkanlığı'na asılması talimatını vermiş, hatta kendi adına pul bile bastırmıştı.



CHP Balıkesir Milletvekili Şahin, konuşma yapmadığı halde kürsüde fotoğraf çektirip paylaşınca alay konusu oldu.


ERHAN ÖZTÜRK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCHP'li Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin sosyal medyada alay konusu oldu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri