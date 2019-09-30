CHP'li Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin sosyal medyada alay konusu oldu

CHP'nin düzenlediği ve YPG yanlısı Amy Austin Holmes'un da davet edildiği Suriye Konferansı'na CHP'li Balıkesir Milletvekili'in 'korsan' tavırları da damga vurdu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması öncesinde kürsüde konuşuyormuş gibi poz veren Şahin, fotoğrafı da ihmal etmedi. Sosyal medyada o fotoğrafları paylaşan Şahin, "Çalışmalarımız devam ediyor" mesajı verdi. Sivaslı olan Şahin daha önce de fotoğrafını çerçeveletip CHP Burhaniye İlçe Başkanlığı'na asılması talimatını vermiş, hatta kendi adına pul bile bastırmıştı.CHP Balıkesir Milletvekili Şahin, konuşma yapmadığı halde kürsüde fotoğraf çektirip paylaşınca alay konusu oldu.