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  • 29.09.2019 15:44
  • Son Güncelleme: 29.09.2019 15:44

açıkladı: 3 etkisiz hale getirildi

, 'te düzenlenen hava destekli operasyonda 3 in silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. aynı zamanda bölgede operasyonların devam ettiğini de duyurdu.

Bakanlık açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

tan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Baykan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen sayısı 3'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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