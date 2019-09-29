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  • Son Güncelleme: 29.09.2019 15:56

provokasyonuna Valilikten cevap!

Valiliği, Kütçe şarkı söyleyen kişiye polis müdahalesi iddialarına ilişkin, "Sosyal medyada 'Batman'da polisin söyleyen sanatçıyı engellediği' yönünde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Yapılan işlem alkol satışı ve canlı müzik ruhsatı olmadan çalışan iş yerine uygulanan faaliyetten ibarettir." açıklamasında bulundu.

Batman provokasyonuna Valilikten cevap!

Valiliğince, söyleyen kişiye polisin müdahalede bulunduğu iddiası yalanlandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Kürtçe şarkı söyleyen kişiye polisin müdahale ettiğine ilişkin yer alan ve kısa sürede yayılan haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sosyal medyada 'Batman'da polisin Kürtçe şarkı söyleyen sanatçıyı engellediği' yönünde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Yapılan işlem alkol satışı ve canlı müzik ruhsatı olmadan çalışan iş yerine uygulanan faaliyetten ibarettir." ifadelerine yer verildi.

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