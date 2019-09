Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda; M.E., H.K., M.U., B.C., E.S., S.Ö., N.S.B., M.M.D., İ.Y. G.D., S.D., Ö.C.Ş., V.D., A.M., M.Y., M.K. ve A.B. yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst ve araç aramalarında; 5 parça halinde toplamda 12.55 gram Metamfetamin, 1 parça halinde toplamda 1.20 gram Sentetik Kannobinoid maddesi, 7.00 gram Esrar, 1 parça halinde toplamda 0.50 gram Eroin ve 1 Adet Captagon hap ele geçirildi.



Yakalanan 16 şahsa Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan, 1 şahsa ise Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yapmaktan işlem yapıldı.