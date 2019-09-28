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  • Son Güncelleme: 28.09.2019 09:25

Son dakika: operasyonunda 17 kişi yakalandı

Son dakika haberi...'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonunda 17 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonunda 17 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde madde kullanan ve ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda; M.E., H.K., M.U., B.C., E.S., S.Ö., N.S.B., M.M.D., İ.Y. G.D., S.D., Ö.C.Ş., V.D., A.M., M.Y., M.K. ve A.B. yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst ve araç aramalarında; 5 parça halinde toplamda 12.55 gram Metamfetamin, 1 parça halinde toplamda 1.20 gram Sentetik Kannobinoid maddesi, 7.00 gram Esrar, 1 parça halinde toplamda 0.50 gram Eroin ve 1 Adet Captagon hap ele geçirildi.

Yakalanan 16 şahsa Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan, 1 şahsa ise Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yapmaktan işlem yapıldı.

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