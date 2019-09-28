Marmara'nın tabanını karış karış inceleyen isimlerden Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, son depremle Marmara'daki riskin daha da arttığını belirtti.



Silivri açıklarında meydana gelen 4.6 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından merak edilenleri yanıtlayan Prof. Dr. Naci Görür şunları söyledi: "Depremin olduğu yer, Marmara depreminde kırılmasını beklediğimiz fay zonu içerisinde. Onun için 4.6'lık ve 5.8'lik deprem, bu zonu bir şekilde etkileyecektir. Sanıyorum şimdi risk daha da artmış olabilir. Yöneticilerimiz daha da dikkatli olmalı.

'SAHİLLER ETKİLENECEK'

İlk kırılmasını beklediğimiz fay, orta çukurun doğusunda olan fay. Bu fay, Çekmece göllerinin olduğu bölgeye uzanıyor ve hattın uzunluğu yaklaşık 75 kilometre. Söz konusu fay hattı kırıldığında en az 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek.

Geçen gün Silivri açıklarında yaşanan deprem bu fayın batı ucunda oldu. Daha önce bu fayın üzerinde hiçbir hareket belirtisi ve deprem olmadığı gibi, bu kol enerji biriktiriyordu. Bu kez deprem oldu. Bu nedenle endişeliyiz. Dikkate alınması gereken bir deprem söz konusu. Silivri açıklarında yaşanan deprem, kırılmasını beklediğimiz fay hattını belli ölçüde etkileyecektir. Biz geçmişte, Marmara'nın tabanına sabit bir gözlem istasyonu kuralım diye çok söyledik. Bunun için DPT ve TÜBİTAK'a projeler verdik, reddedildi. Halbuki AB destekliyordu. Sonuç olarak; Silivri açıklarındaki deprem konum ve büyüklük olarak rahatsız etti. Çok dikkatli olmalıyız.

'YETERLİ SEVİYEDE DEĞİL'

İstanbul'da 1.6 milyon bina var. Yüzde 1 ağır hasar alsa 16 bin adet bina yapar. Hepsi yıkılacak değil. 8 bini yıkılmış olsa hasar ve can kaybının çok yüksek olacağını gösterir. 8 bin yıkılsa, 8 bin bina da kaç kişi yıkımlardan etkilenir? 17 Ağustos'tan bugüne kadar yapılan çalışmalarda sınıfta kalmış durumdayız. 17 Ağustos'un üzerinden geçen 20 yıllık süreye rağmen İstanbul genelinde deprem hazırlıkları yeterli seviyede değil. Ruhsatlı binalar bile denetimden uzak. Asıl binalarda. Büyük depremden en çok İstanbul sahilleri etkilenecek. Tarihi yapılar da ciddi risk altında."

'SİLİVRİ İÇİMİ SIKIYOR'

Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu şu değerlendirmeyi yaptı: "Depremlerin Kuzey Anadolu Fay hattının tam üzerinde ve Doğru atımlı mekanizma çözümünden kaynaklanması nedeniyle tedirginim. Son deprem tekrar aynı yerde oldu. Mekanizması biraz farklı olmakla beraber o da aynı. Tabii bu tedirginliğimi de arttırdı. Depremi Silivri'de bekliyordum ve içimin sıkılmasının nedeni bu.

Silivri açıklarında iki tane orta şiddetli geçen ve bütün Marmarada duyulan bir deprem oldu. Geçmişini incelemeden 'evinize gidin rahat uyuyun' diyemem. Avcılar depremle çok hırpalanmış. Oranın danışmanlığını yapıyorum. Derhal kentsel dönüşüme geçilmesi lazım."