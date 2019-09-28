Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 28.09.2019 08:48
  • Son Güncelleme: 28.09.2019 08:58

nde can pazarı! gemisi battı leri böyle kurtardı

’nın ilesinden yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmek isteyen 15 düzensiz in bulunduğu tekne battı. Aralarından 2 bebeğinde olduğu 15 kişinin yardımına yetişti. ekiplerinin nde yaşanan can pazarındaki kurtarma operasyonu ise nefes kesti.

Dün akşam saatlerinde Gümbet sahilinden deniz açılarak yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy adasına gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı. Denizden ses duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, can simitlerine tutunarak duran düzensiz göçmenleri gördü.

2 sahil güvenlik botu ve DEGAK (Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma) timi deniz üzerinden 11 Suriye, 4 Filistin olmak üzere toplam 15 düzensiz göçmen ve organizatör olduğu tespit edilen Hasan D. ekipleri tarafından kurtarıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriEge denizinde can pazarı! Mülteci gemisi battı göçmenleri Türk askeri böyle kurtardı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri