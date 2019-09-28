Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yürütülen çalışmalar kapsamında 27 çalıştay düzenlendi. Çalıştaylara farklı meslek gruplarını ve farklı kesimleri temsil eden sivil toplum örgütü temsilcileri davet edildi. 11 bin kişinin katılımı ile sistemin birinci yılına ilişkin anket çalışması da gerçekleşti. Oktay bir rapor haline getirdiği çalışmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

VESAYETLER SON BULDU

Raporda, bir yıllık süre içinde askeri, yargı başta olmak üzere bazı kurumların hükümetler üzerindeki vesayetlerin sona erdiği bilgisi yer aldı. Yeni Şafak'ın haberine göre yine raporda Türkiye'nin geçmişte yaşadığı anayasal sıkıntılardan bahsederek bu krizlerin de sona erdiği ifade ediliyor. Yapılan çalışmada 16 bakanlığın fotoğrafı da çekildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte bakanlık sayısı 25'ten 16'ya düşürülmüştü. Birleştirilen bakanlıklar arası koordinasyonun işleyişinde yaşanan sıkıntıya bakıldığı çalışmada, her bir bakanlık için en alt kademedeki bürokrattan bakana kadar bir yıllık karne çıkarıldı. Bakanlıklarda bir sorunun çözümünün nerede tıkandığı örneklerle açıklamalarla tespit edildiği belirtildi. Yeni dönemde bürokrasinin daha hızlanması için önemli adımlar atılacak. Bunun için işi hakkıyla yapmayan, sorunun çözümüne taş koyan bazı bürokratlarla da yollar ayrılacak. İşinin ehli olan, liyakat sahibi bürokratlar göreve getirilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarıyla yapacağı toplantı sonrasında raporu kamuoyuyla paylaşacak. AK Parti kaynakları yapılan çalışmalar kapsamında bir anayasal değişikliğin olmayacağını belirtti.